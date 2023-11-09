В центральной части Газы 12 человек погибли при обстреле со стороны Израиля

Не менее 12 человек погибли, десятки ранены в результате израильского обстрела дома в городе Дейр эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Палестины.

«12 человек погибли и десятки ранены в результате обстрела оккупационными самолётами дома... в Дейр эль-Балах, центральной части сектора Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число мирных жителей, погибших на палестинских территориях за прошедший месяц, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.