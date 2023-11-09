RT в Telegram
Подпишись

В центральной части Газы 12 человек погибли при обстреле со стороны Израиля

Короткая ссылка
Не менее 12 человек погибли, десятки ранены в результате израильского обстрела дома в городе Дейр эль-Балах в центральной части сектора Газа.
В центральной части Газы 12 человек погибли при обстреле со стороны Израиля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Палестины.

«12 человек погибли и десятки ранены в результате обстрела оккупационными самолётами дома... в Дейр эль-Балах, центральной части сектора Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число мирных жителей, погибших на палестинских территориях за прошедший месяц, уже превысило общее число жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить