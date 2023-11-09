Захарова заявила о росте антисемитизма в США в геометрической прогрессии
- РИА Новости
«Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО. И в Соединённых Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма», — сказала она.
По словам Захаровой, в Соединённых Штатах это «массовая тенденция», которая развивается «в геометрической прогрессии».
Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.