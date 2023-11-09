В Минюсте России подвели итоги визита делегации ведомства в Иран

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал важнейшими ряд подписанных межправительственных договоров с Ираном в ходе состоявшегося 8 ноября визита в страну. По итогам переговоров ведомства сделали совместное заявление о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере юстиции.

«Подписали ряд важнейших двусторонних документов в сфере юстиции. Подписанные документы нацелены, прежде всего, на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан наших государств, получение гражданами качественного юридического образования, а также на регулирование деятельности НКО, исполнительного производства и адвокатуры», — сказал российский министр.

Главы министерств, в частности, подписали программу сотрудничества на 2024—2025 годы, которая предусматривает проведение мероприятий по обмену передовым опытом в сфере адвокатуры, систематизации законодательства, организации судебно-экспертной деятельности и предоставления бесплатной юридической помощи.

Особым событием в российском ведомстве считают совместное заявление сторон о развитии сотрудничества в сфере юстиции. В документе зафиксированы позиции сторон «по острым вопросам нынешней повестки, таким как недопустимость вмешательства в суверенные дела с использованием национальных и многосторонних институтов уголовной юстиции, посягательства на суверенный иммунитет глав государств и иных должностных лиц и нарушение односторонними санкциями фундаментального права на доступ к правосудию».

Кроме того, в ходе визита была отмечена эффективность российско-иранского механизма передачи осуждённых.

В Минюсте России сообщили, что практически по всем иранским гражданам, которые отбывают наказание в российских исправительных учреждениях и выразили согласие на передачу, российская сторона оперативно приняла решение об их возвращении в Иран.

Ранее в МИД России заявил о планах развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном.