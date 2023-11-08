Кирби: США не видят масштабных попыток «Хезболлы» открыть второй фронт
По словам Кирби, в Вашингтоне знают о ракетных обстрелах Израиля со стороны Ливана.
«Но мы не видели каких-то масштабных попыток со стороны «Хезболлы» присоединиться к этой борьбе или открыть второй фронт», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил серьёзными последствиями, если Армия обороны Израиля расширит масштабы своих атак.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что возможное решение «Хезболлы» полномасштабно вступить в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС станет её главной ошибкой.