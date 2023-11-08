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Кирби: США не видят масштабных попыток «Хезболлы» открыть второй фронт

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Соединённые Штаты не видят масштабных попыток ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт против Израиля в палестино-израильском конфликте, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, в Вашингтоне знают о ракетных обстрелах Израиля со стороны Ливана.

«Но мы не видели каких-то масштабных попыток со стороны «Хезболлы» присоединиться к этой борьбе или открыть второй фронт», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил серьёзными последствиями, если Армия обороны Израиля расширит масштабы своих атак.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь подчеркнул, что возможное решение «Хезболлы» полномасштабно вступить в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС станет её главной ошибкой.

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