Песков: заявление Патрушева о ядерном оружии отражает позицию Кремля

Заявления секретаря Совбеза России Николая Патрушева о растущем риске применения ядерного оружия отражают позицию Кремля, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что секретарь Совбеза является частью Кремля, поэтому его высказывание можно считать заявлением Кремля.

Также Песков добавил, что агрессивный характер коллективного Запада в отношении России — это ни для кого не секрет.

«У нас есть наша доктрина, где чётко всё прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь всё предельно ясно», — подытожил он.

Во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ 8 ноября Патрушев заявил, что деструктивные действия западных стран повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.