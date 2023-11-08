Регев: израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после операции
По его словам, когда Израиль «победит» ХАМАС, очень важно, чтобы движение «не возродилось».
«Должно быть присутствие израильских сил безопасности», — сказал Регев.
При этом он подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа, а также не намерен брать на себя управление анклавом.
Ранее стало известно, что израильские военные за месяц нанесли в секторе Газа удары по 14 тыс. целей.
Также Нетаньяху заявил, что армия Израиля наращивает давление на ХАМАС с каждым часом.