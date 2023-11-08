Регев: израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после операции

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил телеканалу CNN, что израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции.

По его словам, когда Израиль «победит» ХАМАС, очень важно, чтобы движение «не возродилось».

«Должно быть присутствие израильских сил безопасности», — сказал Регев.

При этом он подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа, а также не намерен брать на себя управление анклавом.

Ранее стало известно, что израильские военные за месяц нанесли в секторе Газа удары по 14 тыс. целей.

Также Нетаньяху заявил, что армия Израиля наращивает давление на ХАМАС с каждым часом.