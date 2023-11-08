Антонов: США критикой по ДОВСЕ хотят переложить на Россию вину за действия Запада
С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Им очень непросто даётся осознание того, что в происходящем виноват коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что Россия неоднократно указывала коллегам на необходимость сотрудничества с целью восстановления жизнеспособности договора.
Также российский посол заявил, что США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности.