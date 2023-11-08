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Антонов: США критикой по ДОВСЕ хотят переложить на Россию вину за действия Запада

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Критика Вашингтона в отношении России в связи с её выходом из ДОВСЕ является попыткой перевалить на Москву ответственность Запада за разрушение архитектуры международной безопасности.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Им очень непросто даётся осознание того, что в происходящем виноват коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия неоднократно указывала коллегам на необходимость сотрудничества с целью восстановления жизнеспособности договора.

Также российский посол заявил, что США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности.

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