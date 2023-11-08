Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы на Украине соответствует конституции

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить на Украине выборы соответствовало бы конституции страны.

«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — цитирует Пателя РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Позже на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.

Также советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что как только Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура.