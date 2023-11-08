Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы на Украине соответствует конституции
«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — цитирует Пателя РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.
Позже на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.
Также советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что как только Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура.