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Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы на Украине соответствует конституции

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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить на Украине выборы соответствовало бы конституции страны.

«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — цитирует Пателя РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Позже на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к выборам во время военного положения.

Также советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что как только Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура.

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