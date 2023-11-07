Япония и Британия заключат долгосрочное соглашение с Украиной в сфере обороны
- AP
Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.
«Япония и Великобритания активизируют работу с Украиной над особыми двусторонними долгосрочными обязательствами и договорённостями в сфере безопасности», — приводит текст документа РИА Новости.
Кроме того, Токио и Лондон заявили о необходимости сотрудничества между странами по вопросу борьбы с обходом антироссийских санкций.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наладить регулярный поток поставок оружия на Украину.