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Япония и Британия заключат долгосрочное соглашение с Украиной в сфере обороны

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Япония и Великобритания намерены активизировать с Украиной работу, направленную на заключение особых долгосрочных двусторонних соглашений по безопасности.
Япония и Британия заключат долгосрочное соглашение с Украиной в сфере обороны
  • AP

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

«Япония и Великобритания активизируют работу с Украиной над особыми двусторонними долгосрочными обязательствами и договорённостями в сфере безопасности», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, Токио и Лондон заявили о необходимости сотрудничества между странами по вопросу борьбы с обходом антироссийских санкций.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наладить регулярный поток поставок оружия на Украину.

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