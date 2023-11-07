HS: заседание парламента Финляндии прервали требующие мира на Ближнем Востоке

Пленарное заседание парламента Финляндии прервали из-за демонстрантов, требующих прекращения огня и установления мира в палестино-израильском конфликте.

AFP

Об этом информирует газета Helsingin Sanomat. «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!» — скандировали митингующие. Ранее около 200 человек участвовали в шествии по центральным улицам Праги в поддержку Палестины.