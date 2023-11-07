Число погибших в секторе Газа увеличилось до 10 328
В Министерстве здравоохранения сектора Газа заявили, что число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 10 328.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Al Jazeera.
«10 328 человек погибли с начала агрессии», — говорится в ведомстве.
Ранее в Минздраве сектора Газа заявили, что более 2,8 тыс. человек находятся в настоящее время под завалами в анклаве.
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