Число погибших в секторе Газа увеличилось до 10 328

В Министерстве здравоохранения сектора Газа заявили, что число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до 10 328.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«10 328 человек погибли с начала агрессии», — говорится в ведомстве.

Ранее в Минздраве сектора Газа заявили, что более 2,8 тыс. человек находятся в настоящее время под завалами в анклаве.