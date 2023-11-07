Bloomberg: россияне теряют интерес к недвижимости в Дубае

Россияне теряют интерес к недвижимости в Дубае, её продажи за последние несколько месяцев резко сократились, сообщило Bloomberg.

Брокеры в беседе с агентством среди причин такой тенденции назвали ослабление российской валюты к доллару и рост стоимости недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года.

Так, глава агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи отметил, что российские покупатели с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн.

При этом в декабре 2022 года Financial Times писала, что россияне, европейцы, финансисты из Азии и индийцы чаще всего покупают недвижимость в Дубае. Повышение спроса привело к росту цен на рынке.