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Bloomberg: россияне теряют интерес к недвижимости в Дубае

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Россияне теряют интерес к недвижимости в Дубае, её продажи за последние несколько месяцев резко сократились, сообщило Bloomberg.
Bloomberg: россияне теряют интерес к недвижимости в Дубае
  • РИА Новости

Брокеры в беседе с агентством среди причин такой тенденции назвали ослабление российской валюты к доллару и рост стоимости недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года.

Так, глава агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи отметил, что российские покупатели с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн.

При этом в декабре 2022 года Financial Times писала, что россияне, европейцы, финансисты из Азии и индийцы чаще всего покупают недвижимость в Дубае. Повышение спроса привело к росту цен на рынке.

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