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Премьер Румынии: в случае победы России подобные Путину политики появятся в ЕС

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Румынский премьер-министр Марсель Чолаку считает, что в случае победы России в ходе специальной военной операции политики, подобные российскому президенту Владимиру Путину, появятся в странах Евросоюза.
Премьер Румынии: в случае победы России подобные Путину политики появятся в ЕС
  • РИА Новости

«Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» — сказал Чолаку в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Бухарест продолжит оказывать помощь Киеву, несмотря на политические издержки.

По его словам, поддержка Киеву будет оказываться Румынией, несмотря на то что некоторые европейские страны «демонстрируют признаки усталости» от конфликта на Украине, в частности на фоне эскалации военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

При этом румынский премьер выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке будет завершён раньше, чем СВО России на Украине.

Ранее Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius писал, что Украина закупает оружие советской разработки у партнёров втридорога.

По данным портала, самыми крупными поставщиками оружия для Украины стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия.

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