ЦАХАЛ: удар по ХАМАС в здании у больницы «Аль-Кудс» привёл к «вторичным взрывам»

Израильская армия заявила, что военные страны нанесли удар по зданию с членами ХАМАС около больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, что привело к «вторичным взрывам».

«Солдаты направили летательный аппарат для нанесения удара по террористам ХАМАС. Атака привела к сильным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее армия Израиля нанесла удар по больничному комплексу Насера в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, ещё десятки ранены.

Также сообщалось, что Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа.