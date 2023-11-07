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ЦАХАЛ: удар по ХАМАС в здании у больницы «Аль-Кудс» привёл к «вторичным взрывам»

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Израильская армия заявила, что военные страны нанесли удар по зданию с членами ХАМАС около больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, что привело к «вторичным взрывам».
ЦАХАЛ: удар по ХАМАС в здании у больницы «Аль-Кудс» привёл к «вторичным взрывам»
  • AP

«Солдаты направили летательный аппарат для нанесения удара по террористам ХАМАС. Атака привела к сильным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее армия Израиля нанесла удар по больничному комплексу Насера в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, ещё десятки ранены.

Также сообщалось, что Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа.

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