Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил предположение, что США прекрасно понимают, что Владимир Зеленский не сможет победить на выборах.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Доткома, именно поэтому Вашингтон закрывает глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей.

«Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — сказал предприниматель.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.