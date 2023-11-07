Немецкий предприниматель Дотком: США знают, что Зеленский не победит на выборах
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам Доткома, именно поэтому Вашингтон закрывает глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей.
«Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — сказал предприниматель.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.
Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.