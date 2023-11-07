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Немецкий предприниматель Дотком: США знают, что Зеленский не победит на выборах

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Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил предположение, что США прекрасно понимают, что Владимир Зеленский не сможет победить на выборах.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Доткома, именно поэтому Вашингтон закрывает глаза на нарушение демократических основ со стороны киевских властей.

«Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — сказал предприниматель.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине сейчас не время для выборов.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы Зеленский ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.

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