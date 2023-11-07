МИД: договорённости с НАТО в сфере контроля над вооружениями сейчас невозможны
Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.
Как заявили в министерстве, власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока наглядно показали свою «недоговороспособность».
«На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны», — говорится в сообщении.
Россия 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ.