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МИД: договорённости с НАТО в сфере контроля над вооружениями сейчас невозможны

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В МИД России заявили, что никакие договорённости с государствами НАТО в сфере контроля над вооружениями в данный момент невозможны.

Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.

Как заявили в министерстве, власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока наглядно показали свою «недоговороспособность».

«На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны», — говорится в сообщении.

Россия 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ.

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