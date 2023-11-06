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Госдеп: представители США и КНР ведут переговоры по контролю над вооружениями

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Представители США и Китая 6 ноября в Вашингтоне проводят переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
Госдеп: представители США и КНР ведут переговоры по контролю над вооружениями
  • AFP

«Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимают директора Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня», — приводит РИА Новости слова Пателя на брифинге.

Он отметил, что США призывают Китай обсудить тематику, связанную с контролем над вооружениями и снижением стратегических рисков.

В издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.

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