Госдеп: представители США и КНР ведут переговоры по контролю над вооружениями

Представители США и Китая 6 ноября в Вашингтоне проводят переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимают директора Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня», — приводит РИА Новости слова Пателя на брифинге.

Он отметил, что США призывают Китай обсудить тематику, связанную с контролем над вооружениями и снижением стратегических рисков.

В издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.