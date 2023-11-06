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Генсек ОДКБ и генсек ООН подчеркнули важность снижения рисков безопасности

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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и генсек ООН Антониу Гутерреш заявили о важности согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности.
Генсек ОДКБ и генсек ООН подчеркнули важность снижения рисков безопасности
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Стороны обсудили вопросы взаимодействия секретариатов ОДКБ и ООН.

«Была, в частности, подчёркнута важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности за счёт превентивной региональной деятельности», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с российскими официальными лицами выразили готовность к возобновлению переговоров по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

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