Генсек ОДКБ и генсек ООН подчеркнули важность снижения рисков безопасности
- РИА Новости
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Стороны обсудили вопросы взаимодействия секретариатов ОДКБ и ООН.
«Была, в частности, подчёркнута важность согласованных международных шагов по снижению стратегических рисков безопасности за счёт превентивной региональной деятельности», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.
Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с российскими официальными лицами выразили готовность к возобновлению переговоров по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.