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Глава Генштаба Армении посетил штаб-квартиру Европейского командования США

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Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США, где встретился с американским генерал-лейтенантом Стивеном Башамом.
Глава Генштаба Армении посетил штаб-квартиру Европейского командования США
  • Gettyimages.ru
  • © Derek Brumby

Об этом говорится на сайте армянского Министерства обороны.

«3 ноября состоялась встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества, а также детали проводимых в армии Армении реформ.

Асрян выразил надежду на помощь Вашингтона в реализации намеченных реформ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки продвижения интересов Запада в Закавказье с помощью созданных в Армении неправительственных организаций.

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