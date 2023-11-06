Глава Генштаба Армении посетил штаб-квартиру Европейского командования США
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Об этом говорится на сайте армянского Министерства обороны.
«3 ноября состоялась встреча с заместителем командира Европейского командования США, генерал-лейтенантом Стивеном Башами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества, а также детали проводимых в армии Армении реформ.
Асрян выразил надежду на помощь Вашингтона в реализации намеченных реформ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки продвижения интересов Запада в Закавказье с помощью созданных в Армении неправительственных организаций.