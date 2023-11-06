МИД Словакии: Братислава может помочь Киеву в разминировании

Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории.

Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Словакии Юрай Бланар.

По его словам, Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала Киеву значительную гуманитарную помощь.

«Мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что большая часть американских средств, которые направлялись на нужды Украины, была потрачена в США.