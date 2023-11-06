Стефанишина: абсолютная готовность Украины к вступлению в ЕС недостижима

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина выразила мнение, что абсолютная готовность Украины к вступлению в ЕС недостижима.

Таким образом она отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в ЕС.

«Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идёт об экзистенциальных изменениях страны», — приводит слова Стефанишиной газета Financial Times.

Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия 8 ноября планирует опубликовать отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в Европейский союз.