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Стефанишина: абсолютная готовность Украины к вступлению в ЕС недостижима

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина выразила мнение, что абсолютная готовность Украины к вступлению в ЕС недостижима.
Стефанишина: абсолютная готовность Украины к вступлению в ЕС недостижима
  • AP
  • © Virginia Mayo

Таким образом она отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в ЕС.

«Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идёт об экзистенциальных изменениях страны», — приводит слова Стефанишиной газета Financial Times.

Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия 8 ноября планирует опубликовать отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в Европейский союз.

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