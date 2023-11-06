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Французская Verney-Carron поставит ВСУ стрелковое оружие на €36 млн

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Французская компания по производству стрелкового оружия Verney-Carron поставит Вооружённым силам Украины оружие на €36 млн.
Французская Verney-Carron поставит ВСУ стрелковое оружие на €36 млн
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в релизе компании.

Отмечается, что французская компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием «Укрспецэкспорт».

Контракт подразумевает поставку 10 тыс. автоматических винтовок, 2 тыс. снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов.

Поставки ожидаются в начале 2024 года.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.

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