Французская Verney-Carron поставит ВСУ стрелковое оружие на €36 млн

Французская компания по производству стрелкового оружия Verney-Carron поставит Вооружённым силам Украины оружие на €36 млн.

Об этом говорится в релизе компании.

Отмечается, что французская компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием «Укрспецэкспорт».

Контракт подразумевает поставку 10 тыс. автоматических винтовок, 2 тыс. снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов.

Поставки ожидаются в начале 2024 года.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.