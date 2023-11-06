Посол Палестины заявил о невозможности переговоров с Израилем в данный момент

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о невозможности мирных переговоров с Израилем в данный момент из-за позиции израильской и американской сторон.

«Потому что Израиль не хочет», — сказал он ТАСС.

Посол подчеркнул, что в секторе Газа уже свыше 10 тыс. погибших, около 35 тыс. раненых, а также уничтожено порядка 100 тыс., но израильтянам всё мало и они продолжают бомбить, в том числе мирное население.

«И самое худшее — что американцы по этому вопросу их поддерживают», — добавил дипломат.

6 ноября сообщалось, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа за ночь погибли более 200 человек.