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Посол Палестины заявил о невозможности переговоров с Израилем в данный момент

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Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о невозможности мирных переговоров с Израилем в данный момент из-за позиции израильской и американской сторон.
Посол Палестины заявил о невозможности переговоров с Израилем в данный момент
  • globallookpress.com
  • © Ilan Assayag/XinHua

«Потому что Израиль не хочет», — сказал он ТАСС.

Посол подчеркнул, что в секторе Газа уже свыше 10 тыс. погибших, около 35 тыс. раненых, а также уничтожено порядка 100 тыс., но израильтянам всё мало и они продолжают бомбить, в том числе мирное население.

«И самое худшее — что американцы по этому вопросу их поддерживают», — добавил дипломат.

6 ноября сообщалось, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа за ночь погибли более 200 человек.

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