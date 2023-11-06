RT в Telegram
Подпишись

WSJ: США опасаются, что поставка оружия Израилю приведёт к эскалации в регионе

Короткая ссылка
Соединённые Штаты опасаются, что поставка Израилю запрошенного им огнестрельного оружия приведёт к ещё большей эскалации на Западном берегу реки Иордан.
WSJ: США опасаются, что поставка оружия Израилю приведёт к эскалации в регионе
  • globallookpress.com
  • © IDF/XinHua

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. 

Как пишет газета, Израиль запросил у США 24 тыс. полуавтоматических и автоматических винтовок, продажа которых требует одобрения Госдепартамента и уведомления американского конгресса.

Власти Израиля в свою очередь отметили, что оружие будет использовать полиция, однако допустили, что оно может быть передано гражданским.

«Запрос израильского правительства... вызывает пристальное внимание со стороны законодателей и сотрудников Госдепа, которые опасаются, что оружие может попасть в руки поселенцев и гражданских ополченцев, которые пытаются вытеснить палестинцев с земель на Западном берегу реки Иордан», — говорится в публикации. 

По данным источников газеты, мнения внутри Госдепа разделились по поводу продажи Израилю вооружения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить