WSJ: США опасаются, что поставка оружия Израилю приведёт к эскалации в регионе

Соединённые Штаты опасаются, что поставка Израилю запрошенного им огнестрельного оружия приведёт к ещё большей эскалации на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Израиль запросил у США 24 тыс. полуавтоматических и автоматических винтовок, продажа которых требует одобрения Госдепартамента и уведомления американского конгресса.

Власти Израиля в свою очередь отметили, что оружие будет использовать полиция, однако допустили, что оно может быть передано гражданским.

«Запрос израильского правительства... вызывает пристальное внимание со стороны законодателей и сотрудников Госдепа, которые опасаются, что оружие может попасть в руки поселенцев и гражданских ополченцев, которые пытаются вытеснить палестинцев с земель на Западном берегу реки Иордан», — говорится в публикации.

По данным источников газеты, мнения внутри Госдепа разделились по поводу продажи Израилю вооружения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.