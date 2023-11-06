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Власти Дели закрывают школы и вводят другие ограничения из-за смога

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Власти Национального столичного округа Дели, в состав которого входит столица Индии, решили закрыть большую часть классов в школах и ввести ограничения на движение транспорта из-за смога.
Власти Дели закрывают школы и вводят другие ограничения из-за смога
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Hindustan Times

Об этом министр окружающей среды делийского правительства Гопал Рай заявил в эфире местных телеканалов.

«Все школы в столице страны, за исключением 10 и 12 классов, будут закрыты до 10 ноября», — цитирует его ТАСС.

Говоря об ограничении движения транспорта, он отметил, что с 13 ноября вводится правило, согласно которому по чётным календарным дням в Нью-Дели разрешено будет ездить только авто с чётными номерными знаками, по нечётным — с нечётными.

В ноябре прошлого года Нью-Дели также окутывал густой смог. Одной из причин ухудшения экологической обстановки тогда стало в том числе сжигание сельскохозяйственных отходов в пригородах столицы.

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