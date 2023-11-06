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Foreign Affairs назвал ошибочной тактику США говорить с Россией с позиции силы

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Тактика США на ведение диалога с Россией с позиции силы ошибочна, может спровоцировать прямой конфликт двух стран. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.
Foreign Affairs назвал ошибочной тактику США говорить с Россией с позиции силы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат... полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его (российского лидера Владимира Путина. — RT), они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отношения Вашингтона и Москвы на сегодняшний день находятся на нуле и даже ниже.

Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность за мировую и стратегическую стабильность, поэтому диалог со временем придётся возобновить.

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