Foreign Affairs назвал ошибочной тактику США говорить с Россией с позиции силы

Тактика США на ведение диалога с Россией с позиции силы ошибочна, может спровоцировать прямой конфликт двух стран. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат... полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его (российского лидера Владимира Путина. — RT), они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отношения Вашингтона и Москвы на сегодняшний день находятся на нуле и даже ниже.

Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность за мировую и стратегическую стабильность, поэтому диалог со временем придётся возобновить.