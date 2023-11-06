Foreign Affairs назвал ошибочной тактику США говорить с Россией с позиции силы
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«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат... полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его (российского лидера Владимира Путина. — RT), они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отношения Вашингтона и Москвы на сегодняшний день находятся на нуле и даже ниже.
Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность за мировую и стратегическую стабильность, поэтому диалог со временем придётся возобновить.