Центр гуманитарного диалога: Китай мог бы стать хорошим посредником между Россией и Украиной

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд заявил, что хорошим посредником между Россией и Украиной мог бы стать Китай в силу своего подхода к межгосударственным отношениям.

«Я думаю, что Китай был бы отличным посредником», — передаёт его слова РИА Новости.

По мнению Харланда, Пекин, в отличие от западных стран, не стремится сделать всех «похожими на себя».

«Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай», — сказал исполнительный директор.

При этом он добавил, что Пекин заключал соглашения, основанные «на взаимных интересах».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.

При этом российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.