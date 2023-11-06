RT в Telegram
Подпишись

На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков и оружием

Короткая ссылка
В бразильском штате Парана в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в сельской местности был обнаружен бункер с семью тоннами марихуаны, а также винтовками и боеприпасами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военную полицию штата.

Отмечается, что общий вес наркотиков после взвешивания составил примерно 7235 кг.

По данным полиции, людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, однако оружие было заряжено, а часть боеприпасов — упакована в тактические сумки.

Ранее в Гондурасе задержали мэра города Брус-Лагуна по обвинению в наркоторговле.

Также сообщалось, что преступная группировка «Химпром», создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получает прикрытие от Верховной рады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить