На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков и оружием

В бразильском штате Парана в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в сельской местности был обнаружен бункер с семью тоннами марихуаны, а также винтовками и боеприпасами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военную полицию штата.

Отмечается, что общий вес наркотиков после взвешивания составил примерно 7235 кг.

По данным полиции, людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, однако оружие было заряжено, а часть боеприпасов — упакована в тактические сумки.

Ранее в Гондурасе задержали мэра города Брус-Лагуна по обвинению в наркоторговле.

Также сообщалось, что преступная группировка «Химпром», создавшая сеть распространения наркотиков на Украине и в России, получает прикрытие от Верховной рады.