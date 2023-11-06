На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков и оружием
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военную полицию штата.
Отмечается, что общий вес наркотиков после взвешивания составил примерно 7235 кг.
По данным полиции, людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, однако оружие было заряжено, а часть боеприпасов — упакована в тактические сумки.
Ранее в Гондурасе задержали мэра города Брус-Лагуна по обвинению в наркоторговле.
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