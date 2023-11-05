Iltalehti: в финском аэропорту мужчина выломал двери и бегал по взлётному полю

Мужчина в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа выломал двери и бегал между припаркованными самолётами.

Об этом сообщает газета Iltalehti.

Инцидент произошёл 4 ноября.

«Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолёта. По пути он сломал замки на двух дверях. Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что прорвавшийся на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга мужчина, который взял в заложники четырёхлетнего ребёнка, сдался, ребёнок не пострадал.