Shafaq: Блинкен намерен посетить Ирак 5 ноября
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Об этом информирует агентство Shafaq со ссылкой на источники.
По данным агентства, в ходе визита в Багдад у Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном.
В ходе переговоров стороны затронут в том числе атаки на американские военные базы в Ираке.
Третьего ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве.