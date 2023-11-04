Shafaq: Блинкен намерен посетить Ирак 5 ноября

Американский госсекретарь Энтони Блинкен намерен нанести официальный визит в Ирак в воскресенье, 5 ноября.

Об этом информирует агентство Shafaq со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ходе визита в Багдад у Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном.

В ходе переговоров стороны затронут в том числе атаки на американские военные базы в Ираке.

Третьего ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве.