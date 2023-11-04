RT в Telegram
Подпишись

Shafaq: Блинкен намерен посетить Ирак 5 ноября

Короткая ссылка
Американский госсекретарь Энтони Блинкен намерен нанести официальный визит в Ирак в воскресенье, 5 ноября.
Shafaq: Блинкен намерен посетить Ирак 5 ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Shafaq со ссылкой на источники. 

По данным агентства, в ходе визита в Багдад у Блинкена запланированы встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном.

В ходе переговоров стороны затронут в том числе атаки на американские военные базы в Ираке.

Третьего ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с Блинкеном в комплексе зданий Минобороны в Тель-Авиве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить