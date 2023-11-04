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Песков: реакция России соразмерна тому, как растёт беспредел стран Запада

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция России соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны стран Запада в отношении Москвы.
Песков: реакция России соразмерна тому, как растёт беспредел стран Запада
  • РИА Новости

Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

«Наша реакция соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны коллективного Запада», — отметил он.

Песков добавил, что никто не должен сомневаться в твёрдости и решительности президента России Владимира Путина относительно провокаций Запада.

Ранее Песков заявил, что будущее России не будет простым, но она будет сильной и самостоятельной страной.

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