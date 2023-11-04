Песков: реакция России соразмерна тому, как растёт беспредел стран Запада
- РИА Новости
Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».
«Наша реакция соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны коллективного Запада», — отметил он.
Песков добавил, что никто не должен сомневаться в твёрдости и решительности президента России Владимира Путина относительно провокаций Запада.
Ранее Песков заявил, что будущее России не будет простым, но она будет сильной и самостоятельной страной.