Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция России соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны стран Запада в отношении Москвы.

Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

«Наша реакция соразмерна тому, как растёт беспредел со стороны коллективного Запада», — отметил он.

Песков добавил, что никто не должен сомневаться в твёрдости и решительности президента России Владимира Путина относительно провокаций Запада.

Ранее Песков заявил, что будущее России не будет простым, но она будет сильной и самостоятельной страной.