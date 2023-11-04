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Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена палестинского движения ХАМАС.
Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС
  • РИА Новости

«Прогресс определённый есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами», — приводит ТАСС его слова в кулуарах форума «Россия».

Песков добавил, что сложность ситуации состоит в том, что для освобождения россиян необходимо согласовать позиции нескольких сторон.

«Не со всеми диалог идёт легко, но мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что до шести российских граждан могут удерживаться боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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