Патрушев: Запад намерен создать вокруг России новые горячие точки
- РИА Новости
«Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания», — цитирует его ТАСС.
Патрушев напомнил, что угрозы терроризма, «цветных революций» и других опасностей в Центральной Азии и Закавказье вызвали потребность в создании совместной защиты.
Именно поэтому, добавил секретарь, была создана Организация Договора о коллективной безопасности.
Ранее он заявил, что уровень террористической активности в России снизился до минимума.