Патрушев: Запад намерен создать вокруг России новые горячие точки

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что западные страны намерены разжечь вокруг территории Российской Федерации новые очаги напряжённости по подобию Украины.

«Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания», — цитирует его ТАСС.

Патрушев напомнил, что угрозы терроризма, «цветных революций» и других опасностей в Центральной Азии и Закавказье вызвали потребность в создании совместной защиты.

Именно поэтому, добавил секретарь, была создана Организация Договора о коллективной безопасности.

Ранее он заявил, что уровень террористической активности в России снизился до минимума.