RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: Запад намерен создать вокруг России новые горячие точки

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что западные страны намерены разжечь вокруг территории Российской Федерации новые очаги напряжённости по подобию Украины.
Патрушев: Запад намерен создать вокруг России новые горячие точки
  • РИА Новости

«Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания», — цитирует его ТАСС.

Патрушев напомнил, что угрозы терроризма, «цветных революций» и других опасностей в Центральной Азии и Закавказье вызвали потребность в создании совместной защиты.

Именно поэтому, добавил секретарь, была создана Организация Договора о коллективной безопасности.

Ранее он заявил, что уровень террористической активности в России снизился до минимума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить