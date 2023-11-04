Белый дом: Израиль усовершенствовал план операции в секторе Газа под нажимом США
«Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны... И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план», — цитирует представителя вашингтонской администрации ТАСС.
Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.
3 ноября Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа.