RT в Telegram
Подпишись

Пентагон ограничил визиты чиновников в Израиль на фоне эскалации

Короткая ссылка
Минобороны США ограничило визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль в связи с эскалацией в регионе.

«Я ограничиваю визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления», — приводит РИА Новости текст документа главы Пентагона Ллойда Остина.

Теперь для подобных поездок чиновникам необходимо будет получать специальное разрешение. 

Остин также рекомендовал конгрессменам воздержаться от поездок в Израиль, которые требуют поддержки со стороны оборонного ведомства.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.

3 ноября Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить