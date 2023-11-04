Пентагон ограничил визиты чиновников в Израиль на фоне эскалации

Минобороны США ограничило визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль в связи с эскалацией в регионе.

«Я ограничиваю визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления», — приводит РИА Новости текст документа главы Пентагона Ллойда Остина.

Теперь для подобных поездок чиновникам необходимо будет получать специальное разрешение.

Остин также рекомендовал конгрессменам воздержаться от поездок в Израиль, которые требуют поддержки со стороны оборонного ведомства.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.

3 ноября Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа.