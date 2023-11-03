Лидер молдавского «Шанса»: партию вывели из предвыборной гонки позорным способом

Лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти страны отстранили партию от предвыборной гонки самым позорным способом.

«То, что сейчас произошло, я называю убийством молдавского народа, нашей экономики, суверенитета и будущего страны. Власть (президента Молдавии Майи. — RT) Санду вывела нас из предвыборной гонки самым позорным способом за два дня до выборов», — отметил Лунгу, слова которого приводит Sputnik Молдова.

Он отметил, что в предвыборной гонке ещё есть достойные кандидаты.

Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти.