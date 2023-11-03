Лавров и глава МИД Ирана обсудили палестино-израильский конфликт
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«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении МИД России.
Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарной помощи мирному населению.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.