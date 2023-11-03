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Лавров и глава МИД Ирана обсудили палестино-израильский конфликт

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили ситуацию с палестино-израильским конфликтом.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили палестино-израильский конфликт
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении МИД России.

Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарной помощи мирному населению.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.

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