Лавров и глава МИД Ирана обсудили палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили ситуацию с палестино-израильским конфликтом.

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«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении МИД России. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания гуманитарной помощи мирному населению. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о намерении российской стороны продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на взаимовыгодной основе.