Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ
- globallookpress.com
- © Russian Foreign Ministry
Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.
«В адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша — направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отзыве нашей страной ратификационной грамоты ДВЗЯИ», — отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.