Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Глава российского МИД Сергей Лавров направил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

«В адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша — направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отзыве нашей страной ратификационной грамоты ДВЗЯИ», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.