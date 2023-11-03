RT в Telegram
Подпишись

Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров направил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Лавров направил в ООН послание об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

«В адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша — направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отзыве нашей страной ратификационной грамоты ДВЗЯИ», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить