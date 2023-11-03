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Россия лишила аккредитации шеф-корреспондента Болгарского национального радио

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В МИД России заявили, что российская сторона в качестве ответной меры предписала шеф-корреспонденту Болгарского национального радио в Москве сдать аккредитацию и покинуть страну.
Россия лишила аккредитации шеф-корреспондента Болгарского национального радио
  • Gettyimages.ru
  • © Miljan Živković

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Григорова. Ему предписано сдать своё аккредитационное удостоверение и покинуть Россию», — отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности журналиста, если власти Болгарии примут положительное решение об аккредитации российского работника СМИ.

Ранее в Болгарии корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака лишили аккредитации в связи с подозрением в шпионаже.

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