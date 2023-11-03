Лавров: Россия настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с кувейтским коллегой, что российская сторона настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа в другие страны.

«Мы с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания Палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование. Это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал планы переселить палестинцев в другие страны.

Ранее СМИ писали, что разведка Израиля разработала план переселения более 2 млн жителей сектора Газа на египетский Синайский полуостров.