Представитель ЦАХАЛ Уколова: Израиль проверяет данные об ударах по гражданским

ЦАХАЛ не заинтересован в нанесении ударов, жертвами которых могут стать гражданские лица, и всячески пытается этого избежать, любая информация о таких авиаударах проверяется и расследуется.

С таким заявлением выступила представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.

По её словам, Армия Израиля постоянно проводит проверки.

«Вся информация, которая приходит из сектора Газа, проверяется, и принимаются соответствующие меры», — цитирует майора запаса РИА Новости.

При этом, комментируя авиаудар по лагерю беженцев «Джабалия», Уколова заявила, что целью удара был командир местного батальона Ибрагим Биари, являвшийся одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс.

Также в ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа.