В Италии выразили соболезнования в связи со смертью дирижёра Темирканова

Национальная музыкальная академия Италии «Санта-Чечилия» выразила соболезнования в связи со смертью российского дирижёра Юрия Темирканова.

«Уход Юрия Темирканова — огромная потеря, его отношения с нашим оркестром и хором внесли вклад в становление нашей академии... Мы оплакиваем его с большой грустью и признанием», — цитирует ТАСС главу Национальной академии Микеле делль Онгаро.

Также соболезнования выразили в дирекции театра Петруццелли в Бари.

«Он внёс неоценимый вклад в дирижёрское искусство, и с ним уходит это мастерство», — говорится в заявлении дирекции театра в Бари.

Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича сообщила о смерти художественного руководителя Юрия Темирканова.

Темирканов скончался в больнице. Музыканту было 84 года.

Юрий Темирканов — народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат значимых российских и зарубежных премий. Почти 20 лет он руководил Международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге.