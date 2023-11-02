Замглавы МИД России: просвета в диалоге с США по работе посольств нет

Никакого просвета в диалоге с американской стороной о нормализации работы посольств нет, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Нет, никакого просвета. (Контакты. — RT) не готовятся. Только идут консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договорённостей нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что США заинтересованы в сохранении работы посольства в России.