Экваториальная Гвинея предложила себя как площадку для следующего саммита Россия — Африка

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого предложил российскому лидеру Владимиру Путину свою страну как площадку для следующего саммита Россия — Африка.

«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина, дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия — Африка, если он может состояться на Африканском континенте», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в стране есть вся необходимая инфраструктура для проведения подобного рода мероприятия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и в обеспечении продовольственной безопасности.