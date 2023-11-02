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Экваториальная Гвинея предложила себя как площадку для следующего саммита Россия — Африка

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Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого предложил российскому лидеру Владимиру Путину свою страну как площадку для следующего саммита Россия — Африка.
Экваториальная Гвинея предложила себя как площадку для следующего саммита Россия — Африка
  • РИА Новости

«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина, дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия — Африка, если он может состояться на Африканском континенте», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в стране есть вся необходимая инфраструктура для проведения подобного рода мероприятия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и в обеспечении продовольственной безопасности.

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