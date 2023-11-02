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Тётя погибшей Шани Лук: кто-то пытался воспользоваться её картой после похищения ХАМАС

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Рути Лук, тётя погибшей в Израиле 23-летней девушки Шани Лук, рассказала Ruptly, что кто-то пытался воспользоваться кредитной картой племянницы после её похищения радикалами палестинского движения ХАМАС.
Тётя погибшей Шани Лук: кто-то пытался воспользоваться её картой после похищения ХАМАС
  • Gettyimages.ru

Женщина рассказала, что семья решила, что Шани умерла, уже когда увидела видео с ней.

«Она лежит лицом вниз, а вокруг террористы ХАМАС, которые демонстративно везут её по улицам сектора Газа, кричат вокруг неё, как животные. У всей семьи сердце кровью обливалось», — отметила Рути Лук.

Позже до семьи дошли слухи, что Шани видели в больнице в секторе Газа с тяжёлым ранением головы, поэтому у родных появилась надежда.

Ещё через некоторое время была подтверждена гибель Шани Лук.

Родственникам сообщили, что в районе проведения фестиваля в Реиме был найден фрагмент черепа девушки.

Ранее МИД Израиля официально подтвердил, что тело похищенной сторонниками палестинского движения ХАМАС 23-летней Шани Лук, имевшей германское гражданство и израильское, нашли и опознали.

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