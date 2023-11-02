AgoraVox: события в секторе Газа позволят Западу тихо уйти с Украины
«Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — говорится в статье.
По словам Сейеса, ВСУ уже не в состоянии наступать, а организовать быструю капитуляцию можно только путём выполнения всех требований России.ъ
Это, как отметил журналист, является результатом необдуманных действия Запада в 2022 году.
Ранее политик Флориан Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией.