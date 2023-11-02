Обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес выразил мнение, что события в секторе Газа представляют собой возможность «плавно свернуть» операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер.

«Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — говорится в статье.

По словам Сейеса, ВСУ уже не в состоянии наступать, а организовать быструю капитуляцию можно только путём выполнения всех требований России.ъ

Это, как отметил журналист, является результатом необдуманных действия Запада в 2022 году.

Ранее политик Флориан Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией.