Пентагон: США настроены на расширение связей с Саудовской Аравией в сфере обороны

Министр обороны США Ллойд Остин отметил на встрече с саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом, что Вашингтон настроен на расширение партнёрства с Саудовской Аравией в сфере обороны.

Об этом информирует ТАСС.

«Министр Остин подчеркнул приверженность США защите территории королевства, а также укреплению и расширению прочного двустороннего партнёрства в сфере обороны», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что обе стороны условились работать вместе «над предотвращением региональной эскалации».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Также в Bloomberg писали, что Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности.