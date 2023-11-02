Пентагон: США настроены на расширение связей с Саудовской Аравией в сфере обороны
Об этом информирует ТАСС.
«Министр Остин подчеркнул приверженность США защите территории королевства, а также укреплению и расширению прочного двустороннего партнёрства в сфере обороны», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что обе стороны условились работать вместе «над предотвращением региональной эскалации».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами.
Также в Bloomberg писали, что Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности.