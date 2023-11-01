МИД: Россия предпринимает усилия для скорейшего выхода своих граждан из Газы

Москва предпринимает всемерные усилия с целью обеспечения скорейшего выхода граждан России из сектора Газа.

Об этом информирует российское Министерство иностранных дел.

Отмечается, что Россия передала властям соответствующих стран все данные касательно желающих эвакуироваться из анклава российских граждан.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали крайне тяжёлой обстановку в секторе Газа.

Российских граждан призвали предпринимать все необходимые меры безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия работает с властями Израиля, Египта и представителями Палестины по вопросам возвращения россиян из сектора Газа через КПП «Рафах».