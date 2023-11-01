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Посол Бен Цви: Израиль не считает, что находится в состоянии войны с Йеменом

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Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль не считает, что в настоящий момент находится в состоянии войны с Йеменом.
Посол Бен Цви: Израиль не считает, что находится в состоянии войны с Йеменом
  • AFP

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что Йемен выпустил в направлении Израиля три ракеты, однако, по его словам, ни одна из них до цели не долетела.

«Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств. Да, мы объявили войну ХАМАС. Но мы не объявляли войну (Йемену. — RT)», — подчеркнул Бен Цви.

При этом посол добавил, что Йемен, как Иран и Сирия, всегда находился в списке враждебных Израилю стран.

Ранее представитель вооружённых сил йеменских хуситов Яхья ас-Сариа сообщил, что военные Йемена осуществили ракетную атаку по объектам израильской армии.

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