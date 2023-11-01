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Bloomberg: США и Израиль обсуждают размещение международных сил в секторе Газа

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Соединённые Штаты и Израиль рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильская армия сможет вытеснить оттуда палестинское движение ХАМАС.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

Первый вариант предполагает установление временного контроля над сектором Газа странами Ближнего Востока. При этом, согласно плану, в анклаве будут размещены войска США, Великобритании, Франции и Германии.

Второй вариант будущего Газы связан с задействованием в анклаве миротворческих сил. Как отмечает агентство, власти Израиля считают эту идею «достойной рассмотрения».

Кроме того, по данным агентства, временное управлением над сектором Газа могут передать ООН. 

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. израильских военных вторглись в сектор Газа с момента расширения наземной операции Израиля 27 октября.

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